Более 50% опрошенных работодателей России негативно отнеслись к длинным выходным в мае

Служба Исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила реакцию и планы компаний-работодателей в отношении увеличения праздничных дней в мае 2021. Экспресс-опрос проводился с 23 по 25 апреля среди порядка 200 представителей работодателей.

Выяснилось, что 38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, ещё 23% опрошенных высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом её поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом.

Половина (54%) опрошенных представителей компаний-работодателей ещё не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.

Кроме того, эксперты hh.ru подготовили подсказку, как просчитать, какую зарплату получат те, кто ещё и собрался в отпуск в мае. Так, если раньше в мае из-за праздников было, как правило, 19 рабочих дней, то в этом году их официально 15, а значит и доход отпускников в зависимости от формата каникул (оплачиваемые или нет) будет разным. Как посчитать, сколько вы получите за май, читайте в статье. Время чтения – 3 минуты.

А в это время, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Владимир Путин соблюдать свой указ об объявлении выходными 4, 5, 6 и 7 мая, заявил, что президентские обязанности по сути подразумевают постоянное функционирование — глава государства должен рассматривать оперативные вопросы, доклады ведомств и т.д. «Но публичных мероприятий не запланировано», - сказал спикер Кремля.

Песков отметил, что ряд предприятий с непрерывным циклом работы продолжат работать на длинных майских. «Там, где нет ненормированного графика, ситуация другая», - сказал он, добавив, что за вывод сотрудников на работу никого наказывать не будут.