Более 50 пациентов были осмотрены в ходе Дня открытых дверей в Мурманском областном онкологическом диспансере

Накануне Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями в Мурманском областном онкологическом диспансере провели День открытых дверей, который был посвящён профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. В течение дня были осмотрены более 50 пациентов.

Приём вели ведущие врачи общей онкологи, опухолей головы и шеи, торакальной и абдоминальной онкологии, онкогинеколог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики и рентгенолог. Помогали им волонтёры-медики.

«Ранняя диагностика онкологических заболеваний является важнейшей задачей нашей службы для того, чтобы лечебные мероприятия были как можно более эффективными. Всего специалистами был осмотрен 51 человек. При необходимости по назначению врачей-онкологов проводились дополнительные обследования: УЗИ, маммография, цитология и рентгенологические обследования», – рассказал главный врач Мурманского онкологического диспансера Дмитрий Коваленко.

В течение дня было выполнено 13 цитологических исследований, 11 из которых – гинекологические исследования, 2 – исследования соскобов кожи.

В ходе приёма пациентов врач-маммолог выявил один случай злокачественного новообразования молочной железы, двум пациентам с предраковыми заболеваниями выписали направление на госпитализацию в целях проведения хирургического лечения.

Также в амбулаторных условиях был прооперирован один пациент с подозрением на меланомоопасный невус, двум пациентам были выданы направления на дополнительное обследование в целях уточнения диагноза.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, пациенты отметили, что такие мероприятия позволяют не терять время в случае подозрения на онкологическое заболевание, и в один день получить консультацию специалиста из поликлиники, без ожидания пройти дополнительные обследования и при необходимости получить направление на дальнейшее лечение.

Фото: https://gov-murman.ru