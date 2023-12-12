Более 50 поправок: депутаты облдумы рекомендовали принять закон «О патриотическом воспитании граждан Мурманской области»

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. В центре внимания парламентариев был проект закона «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области».

- Это знаковый закон для Мурманской области, - отметил Михаил Ильиных. – Система патриотического воспитания в регионе полноценно работает, но для ее дальнейшего развития и совершенствования необходима законодательная база, в который указаны цели, задачи, направления в этой сфере.

Законопроект уже был рассмотрен Думой в первом чтении. Перед вторым чтением была проделана большая работа, к которой активно подключился Молодёжный парламент Мурманской области. Всего в текст было внесено более 50 поправок.

Например, добавлена такая задача для патриотического воспитания, как противодействие попыткам искажения и фальсификации исторических и иных фактов, и такое направление, как создание условий для развития добровольческой (волонтерской) деятельности.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали областной Думе принять проект закона с учётом поправок во втором чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/8d3/can2usybuyzo5kl6dmzioh3zj62h