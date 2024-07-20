Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, более 50 профильных специалистов стали участниками стратегической сессии «Открытость и цифровизация – прозрачное будущее для всех». Им предстояло выработать предложения, которые будут включены в обновленную стратегию Мурманской области «На Севере — жить!».

«Если мы говорим о цифровизации, то в первую очередь речь идет про качественную связь. Жители и гости региона должны быть обеспечены доступом в интернет, чтобы оперативно получать необходимые услуги и использовать сервисы и платформы Мурманской области», – сказала на открытии сессии заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Сейчас перед министерством стоит задача повышения качества предоставляемых электронных услуг. Многие из них северяне должны получать в проактивном режиме, без необходимости обращаться в органы власти напрямую.

«Другая важная тема для обсуждения – кибербезопасность. В последнее время участились случаи компьютерных атак – это связано и с геополитической обстановкой, и с тем, что все больше сфер жизни переходят в цифру. Мы продолжаем работу над созданием регионального центра компетенций по кибербезопасности и киберустойчивости, но испытываем достаточно сильный дефицит в специалистах», – сообщила вице-губернатор.

В качестве мотивации для молодых ИТ-специалистов участники стратсессии предложили высокую конкурентную заработную плату, возможность работать удаленно, создание программ по аналогии с «Земским учителем» и «Земским доктором», а также возможность обустройства кибердеревни.

«Мурманская область имеет статус резидента Арктической зоны. Учитывая это, могли бы подумать о преференциях для малого и среднего бизнеса, согласившегося работать на нашей территории. Необходимо создавать комфортные условия для местных ИТ-компаний и тех, кто согласен переехать в регион, чтобы они могли продвигать свои решения на рынке на льготных условиях», – сказала Елена Семенова.

Взращивать специалистов информационных технологий необходимо со школы, до поступления ребят в университет, считают участники стратсессии. Способствовать этому может открытие классов дополнительного образования, создание профильных «СОПОК», расширение программы целевого обучения, а также создание в образовательных учреждениях команд для участия во всероссийских соревнованиях и создание собственных «Игр Будущего» в формате фиджитал-спорта.

Обсуждалось на встрече и улучшение конкретных ИТ-решений. Например, необходимость расширения функционала Единой карты жителя Мурманской области с привлечением большего числа предпринимателей в качестве партнеров, возможность создания на «Нашем Севере» дополнительных сервисов для связи жителей с органами власти.

«Любой портал, чтобы он продолжал пользоваться популярностью, необходимо постоянно дорабатывать – это большие временные и финансовые затраты, но в этом случае мы стараемся учитывать обратную связь от наших пользователей», – подчеркнула Елена Семенова.

Количество пользователей «Нашего Севера» уже составляет 179 тысяч. Сейчас на портале продолжается сбор инициатив на конкурс в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект», а также стартовал фотоконкурс «На Севере – отдыхать!».

Ещё одно предложение от участников стратсесии по цифровизации – проекты, связанные с искусственным интеллектом, должны стать точкой роста для ИТ в сферах образования, медицины и транспорта.

Среди вопросов, требующих дополнительного внимания, специалисты отметили малую узнаваемость власти на местах, недостаточные навыки старшего поколения по использованию онлайн-сервисов, отсутствие дополнительного контроля за управляющими организациями и отсутствие качественного интернет-покрытия в отдаленных населенных пунктах Мурманской области

Так, на территории Кольского Заполярья продолжается работа по увеличению территории покрытия услугами связи дорожной сети и по подключению домохозяйств к широкополосному доступу в интернет. По данным 2023 года, услугами голосовой связи в Мурманской области покрыты 75% дорог, а услугами высокоскоростного интернета стандарта 4G – 40%. Возможность доступа к широкополосному интернету есть у 88% домохозяйств.

Кроме того, в рамках стратсессии обсуждалась и тема «Открытость власти», в том числе с точки зрения внедрения цифровых и проектных решений, которые могут быть удобными для жителей Мурманской области. Помимо новых программных продуктов, в том числе в медиасреде, повышающих информированность северян, были выработаны предложения об изменении законодательной базы, регулирующей обращения граждан.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, стратегическая сессия «Открытость и цифровизация – прозрачное будущее для всех» состоялась на базе Центра информационных технологий Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/