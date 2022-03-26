Более 50 северян зарегистрировались в волонтёрский корпус для поддержки голосования по выбору территорий благоустройства в Мурманской области

Более 50 северян зарегистрировались в волонтёрском штабе, чтобы помочь в организации Всероссийского голосования по выбору территорий благоустройства в Мурманской области.

Волонтёры будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут, как можно проголосовать за выбранный объект благоустройства или территорию.

Дежурство добровольцев будет организовано в каждом населённом пункте, который в этом году примет участие во Всероссийском рейтинговом голосования.

В Кольском Заполярье выбирать общественные территории, которые благоустроят в 2023 году, будут в 17 муниципальных образованиях: ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Мурманске, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Междуречье, Мурмашах, Ревде, Кандалакшском районе и Печенгском округе.

Масштабное мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» с 15 апреля по 30 мая.

Регистрация волонтёров открыта на сайте DOBRO.RU до 1 апреля.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, получить необходимую информацию можно у главного специалиста отдела по развитию добровольческого движения Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодежных движений Максима Брилина, контактный телефон 8-921-157-75-65. Или обратиться за разъяснениями в волонтёрский штаб своего муниципального образования.