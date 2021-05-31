Более 50 тысяч северян приняли участие в голосовании по выбору объектов благоустройства на 2022 год

30 мая завершилось общероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2022 год. Оно проходило с 26 апреля на платформе Минстроя России и АНО «Диалог».

«По предварительным результатам участие в голосовании приняли более 50 тысяч жителей Мурманской области. Всего от нашего региона было заявлено 45 территорий из 12 муниципалитетов. Спасибо всем тем, кто участвовал и организовывал это мероприятие», – отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. Пишет Министерство информационной политики Мурманской области.