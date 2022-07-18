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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 13:15

Более 50 тысяч сигов выпущено в Княжегубское водохранилище, благодаря АО «ММТП»

«Эта акция – часть экологической программы нашего предприятия, которую мы активно реализуем на протяжении последних лет. Рыба, которая сегодня отправилась в «большое плавание», - наша, мурманская. Сохранение её популяции – это вклад в поддержание стабильности нашей заполярной экосистемы», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

53899 сигов в возрасте одного года выпущено в Княжегубское водохранилище Мурманской области. Вес каждого экземпляра – не менее 10 граммов. Акцию провели специалисты АО «Мурманский морской торговый порт», Североморского территориального управления Росрыболовства и Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Она является частью экологической программы, реализуемой АО «ММТП».

«Эта акция – часть экологической программы нашего предприятия, которую мы активно реализуем на протяжении последних лет. Рыба, которая сегодня отправилась в «большое плавание», - наша, мурманская. Сохранение её популяции – это вклад в поддержание стабильности нашей заполярной экосистемы», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Сегодня мы сделали большое дело. Уверен, что если такие акции будут проходить повсеместно, то за незначительное время мы сможем значительно увеличить популяцию видов рыб в наших водоемах, пополнить разнообразие, которое у нас есть сегодня, и улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе. Хочу высказать слова благодарности Мурманскому морскому торговому порту, Североморскому территориальному управлению Росрыболовства и Мурманскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод». Кроме того, отрадно видеть здесь волонтёров и жителей области, которым небезразлична ситуация в нашем Заполярье», - сказал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Участие в акции приняли бойцы «Трудового отряда СУЭК», членами которого являются дети работников АО «Мурманский морской торговый порт». Его деятельность стала возможна, благодаря совместным усилиям АО «ММТП», Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации областного центра. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет выходят на улицы Мурманска, чтобы своими руками помогать поддерживать порядок. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки. А еще – принимают участие в значимых социальных акциях и проектах, подобных выпуску молоди в естественную среду обитания. Ребята не только выпустили сигов в водоем, но и помогли навести порядок в районе проведения акции и посетили Княжегубский рыбоводный завод.

«Впервые принимаю участие в таком необычном мероприятии. Есть ощущение причастности к важному делу», - сказал представитель отряда Артём Гуляев.

«Нам очень повезло, что мы попали на такое событие. Я третий год работаю в «Трудовом отряде СУЭК». Трудились в Октябрьском, Ленинском округах Мурманска, а теперь ещё и здесь помогли навести порядок», - сказал представитель отряда Вячеслав Орловский.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249311%2Fwall-149919532_2635

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