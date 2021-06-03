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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 17:00

Более 50 тысяч жителей Мурманской области выбрали объекты, которые будут благоустроены в 2022 году

Завершилось первое общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на 2022 год. Оно проходило на платформе za.gorodsreda.ru. По предварительным данным, с 26 апреля по 30 мая голоса за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян. В Мурманской области – более 50 тысяч жителей региона. Принять участие в отборе территорий для формирования комфортной городской среды могли граждане старше 14 лет.

«Северяне активно голосовали и благодаря вовлеченности жителей в этот проект Мурманская область перевыполнила показатель, установленный федеральным центром. В МФЦ, торговых центрах и административных зданиях – всего на 74 точках – жителям помогали голосовать и рассказывали о планах формирования комфортной городской среды более 300 волонтеров», – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В Кольском Заполярье на голосование были выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях.

В трёх муниципалитетах – ЗАТО Александровск, Апатитах и Мончегорске – выбирали дизайн-проекты, по которым будут благоустроенны уже отобранные территории. В остальных граждане голосовали за территорию, которая, по их мнению, должна попасть в список благоустраиваемых.

В ЗАТО Североморск большинством голосов выбрали для благоустройства Приморскую площадь. В Кандалакше – сквер по улице Первомайской. В Ковдорском районе три территории, расположенные в Ковдоре: участок от дома №1 по ул. Чехова  до дома № 18 по ул. Ленина;  возле домов №19, 21 и 21 корп. 1 по ул. Кошица; территорию у дома №3 корп. 3 по ул. Баштыркова.

В Ловозере будет благоустроен стадион на ул. Спортивной. Жители Печенгского округа выбрали участок территории в Никеле от  ул. Печенгской,  2 до пр. Гвардейского,  18. В Кировске будет благоустроен сквер горбольницы на ул.Ленина с детской игровой площадкой «Доктор Айболит». В Оленегорске – сквер «Надежда», а в городе Полярные Зори общественная территория по ул. Пушкина.

В Мурманске жители выбрали сквер в 303 микрорайоне (территория в районе д. 173 по просп. Кольский); территорию в районе домов №43, 45, 47 и 53 по ул. Академика Книповича; участок между ул. Маяковского и ул. Садовой.

Итоги голосования в областном центре утверждены 2 июня на заседании общественной комиссии в администрации города Мурманска. Общим решением в итоговый протокол решено добавить еще две территории. Это территория в районе дома №17 по проезду Ледокольному и между домами №13, 15 и 17 по ул. Беринга, а также территория зеленой зоны с элементами игровой площадки, расположенная в районе дома №10/1 по ул. Нахимова.

Проекты и объекты-победители голосования должны быть реализованы в 2022 году, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

 

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