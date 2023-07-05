Более 50 волонтёров помогут отремонтировать маяк в Мурманской области

7 июля стартует проект «От родника до океана. Маяки», ставший продолжением серии экологических проектов Единого волонтёрского центра Мурманской области. В нём примут участие более 50 волонтёров – добровольцев Единого волонтёрского центра Мурманской области, участников Проектного офиса развития Арктики и корпоративных волонтеров Комбината добра компании «Норникель», Мурманской областной электросетевой компании, ОЛКОНа, Мурманского морского торгового порта.

Уже в пятницу добровольцы отправятся в экспедицию на юг Кольского полуострова в село Кашкаранцы, чтобы привести в порядок территорию действующего маяка.

«Участники проекта «От родника до океана. Маяки» на протяжении нескольких дней будут красить маяк и его технические сооружения, убирать старый и устанавливать новый забор, чистить территорию рядом и проводить разные мелкие ремонтные работы. А вечерами волонтёров ждут посиделки в общем кругу, знакомства и познавательные занятия», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Например, в один из дней путешественник, фотограф и блогер Мика Петров проведёт авторскую лекцию о маяках. На протяжении нескольких лет он посетил более 100 этих навигационных сооружений, сделал тысячи фотографий, разыскал массу материалов в архивах и стал победителем фотоконкурса «Маяки России». А 10 июля на волонтёрскую базу приедут ребята из Умбы и Варзуги с активистами российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Для ребят организуют просветительскую и развлекательную программу: игры от Проектного офиса развития Арктики и веселые старты «Лето Первых».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во время предыдущей экспедиции в 2022 году 30 добровольцев побывали на севере Кольского полуострова, в отдаленном населённом пункте Дальние Зеленцы, и помогли учёным МГУ в сборе и исследовании пластика, а также другого прибрежного мусора. На этот раз неравнодушные северяне объединились, чтобы помочь местным жителям облагородить маяк Кашкаранцевский, построенный в 1978 году. Величественное сооружение в виде круглой кирпичной башни, окрашенной белыми и красными горизонтальными полосами, является узнаваемой достопримечательностью Терского берега и Кольского полуострова.

Кроме того, во время экспедиции на побережье Белого моря волонтёры откроют родник Волосяной, обновлённый силами корпоративных волонтёров из компании «ТГК-1» в рамках проекта «От родника до океана». Также активисты Единого волонтёрского центра вместе с сотрудниками Министерства экологии и природного хозяйства поддержат проект Проектного офиса развития Арктики «Берег горбуши» Проектного офиса развития Арктики, направленный на экопросвещение рыболовов, которые в эти дни во всей страны съезжаются на реку Умбу и другие водоёмы на ловлю горбуши.

Фото: https://gov-murman.ru