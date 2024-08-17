Более 50 вопросов было задано Андрею Чибису на встрече с жителями Кировска

Вчера в рамках рабочей поездки в Кировск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями. Она продлилась около трёх часов, главе региона было задано более 50 вопросов.

В числе первых вопросов жители обратили внимание главы региона на то, что город буквально утопает в цветах, – в Кировске ежегодно проводится конкурс «Цветущий город». Кировчане предложили масштабировать конкурс на все муниципалитеты региона, и Андрей Чибис поддержал это предложение.

«Предложение очень хорошее, ведь таким образом в благоустройство вовлекаются непосредственно жители многоэтажных домов, – они облагораживают свои дворовые территории, прилегающие участки. Это очень здорово, потому что вызывает чувство причастности к позитивным изменениям, происходящим в городе», – отметил глава региона.

Также на встрече преподаватели дали высокую оценку уровню поддержки педагогов в регионе.

Жительница посёлка Титан от лица родителей выразила надежду, что в этом населённом пункте появится больше детских площадок.

Андрей Чибис напомнил, что по его поручению в регионе действует ежегодная программа «На Севере – твой проект», – жители любого населённого пункта могут подать свою инициативу на портал «Наш Север» и, активно привлекая единомышленников, при поддержке регионального бюджета воплотить свою идею в жизнь.

Молодой кировчанин, который живёт в Кировске, а работает в Апатитах, отметил, насколько улучшилось качество общественного транспорта, – теперь по району курсируют красивые комфортабельные автобусы. Также радуют и современные остановки, в которых можно не только с удобством дождаться автобуса, но и зарядить мобильный телефон.

Жителей также волновали различные вопросы в сферах ЖКХ, здравоохранения, развития малого предпринимательства, дорожных ремонтов.

Глава региона поблагодарил всех собравшихся за искреннюю заинтересованность и неравнодушие к судьбе родного города и региона в целом.

«Мы вкладываем немалые средства в развитие Кировска, также, как и наши партнёры – компания «ФосАгро». По тому, как динамично развивается город, видно, что соглашение между правительством Мурманской области и компанией находится в активной стадии реализации. По итогам рабочего выезда я уже дал дополнительные поручения администрации муниципалитета. Все ваши пожелания, которые поступили сегодня, мы детально изучим, и ключевые из них обязательно войдут в новый пятилетний план «На Севере – жить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/