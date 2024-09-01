В Лопарской состоялись XXVII традиционные саамские национальные игрыЗаконы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.24 17:00

Более 50 вопросов задали жители Печенгского округа на встрече с губернатором Андреем Чибисом

В рамках рабочей поездки в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с местными жителями. Мероприятие, участие в котором также принял глава Печенгского округа Андрей Кузнецов, состоялась во Дворце культуры «Октябрь» в городе Заполярный.

Перед встречей глава региона посетил социальные объекты в Спутнике, Печенге и населенном пункте 19 километр, которые созданы или модернизированы в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО. В частности, Андрей Чибис открыл в Печенге сразу три новых пространства кластера «СОПКИ».

«Мы уделяем особое внимание военным гарнизонам, в которых проживают военные, их родные и близкие. Поэтому в Печенгском округе проводятся масштабные работы. Например, в этом году мы восстанавливаем фасады жилых домов, в следующем году планируем взять за капитальный ремонт подъездов. Также будет продолжаться работа по благоустройству Печенгского округа. За последние пять лет из регионального бюджета на эти цели направлено порядка 9 млрд рублей. Кроме того, принято решение направить дополнительные средства, чтобы повысить качество жизни людей в Печенгском округе», – отметил глава региона.

Жители округа подтвердили, что работы приносят положительные результаты – Печенгский округ меняется в лучшую сторону, становится более комфортным для жизни. В частности, северяне поблагодарили региональное правительство за строительство пристройки начальной школы начальной школы №5 в Печенге. Строительство нового корпуса на 250 учебных мест проводится в рамках программы реновации ЗАТО.

Ещё одна жительница Печенги отметила, что сейчас уделяется много внимания досугу и образованию современной молодежи. Наглядный пример – открытие молодежных пространств «СОПКИ».

«Мы хотим поблагодарить за работу, которая проводится в сфере молодежной политики. У наших детей появилось больше возможностей для досуга, творчества и самообразования. В то же время интересует, что планируется делать в образовательной сфере. Например, рассматривается ли возможность участия организаций дополнительного образования в проекте «Арктическая школа», – спросила северянка.

Андрей Чибис подтвердил, что обновленный план «На Севере – жить» предусматривает большую работу в части развития сферы образования на всех уровнях – от детского сада до вуза. Работа предполагает, в том числе, распространение программы «Арктическая школа» и на дошкольные учреждения Мурманской области.

Кроме того, участники встречи отметили, что проект «СОПКИ» активно развивается в Печенгском округе, однако не хватает спортивного пространства в Никеле. Глава региона сообщил, что открытие «СОПОК.СПОРТ» будет внесено в план на следующий год.

На встрече также прозвучали наболевшие вопросы, которые связаны с оказанием услуг жилищно-коммунального хозяйства. Так, жительница Никеля отметила, что работа управляющих компаний в поселке Никель оставляет желать лучшего – подъезды нуждаются в уборке. Глава региона обратился к главе Печенгского округа разобраться в ситуации – люди должны видеть результаты работы, которую они исправно оплачивают.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в  завершение встречи глава региона поблагодарил северян за неравнодушие ко всему, что происходит в Печенгском округе, в котором многие родились и прожили целую жизнь. Также Андрей Чибис отметил, что Печенгский округ ждут позитивные перемены – работа в рамках программы реновации ЗАТО продолжается и учитывает интересы местных жителей. Вопросы, которые прозвучали, будут взяты на контроль и решены надлежащим образом.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире19:30«Императорская кухня». Художественный сериал, 2 серия (16+)20:20«Анна Каренина». Художественный фильм, серия 3-5 (16+)23:00«Бизнесмены». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на морковь, свежую белокочанную капусту, яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,01 рубля, доллар вырос потерял почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 2 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика