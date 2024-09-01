Более 50 вопросов задали жители Печенгского округа на встрече с губернатором Андреем Чибисом

В рамках рабочей поездки в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с местными жителями. Мероприятие, участие в котором также принял глава Печенгского округа Андрей Кузнецов, состоялась во Дворце культуры «Октябрь» в городе Заполярный.

Перед встречей глава региона посетил социальные объекты в Спутнике, Печенге и населенном пункте 19 километр, которые созданы или модернизированы в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО. В частности, Андрей Чибис открыл в Печенге сразу три новых пространства кластера «СОПКИ».

«Мы уделяем особое внимание военным гарнизонам, в которых проживают военные, их родные и близкие. Поэтому в Печенгском округе проводятся масштабные работы. Например, в этом году мы восстанавливаем фасады жилых домов, в следующем году планируем взять за капитальный ремонт подъездов. Также будет продолжаться работа по благоустройству Печенгского округа. За последние пять лет из регионального бюджета на эти цели направлено порядка 9 млрд рублей. Кроме того, принято решение направить дополнительные средства, чтобы повысить качество жизни людей в Печенгском округе», – отметил глава региона.

Жители округа подтвердили, что работы приносят положительные результаты – Печенгский округ меняется в лучшую сторону, становится более комфортным для жизни. В частности, северяне поблагодарили региональное правительство за строительство пристройки начальной школы начальной школы №5 в Печенге. Строительство нового корпуса на 250 учебных мест проводится в рамках программы реновации ЗАТО.

Ещё одна жительница Печенги отметила, что сейчас уделяется много внимания досугу и образованию современной молодежи. Наглядный пример – открытие молодежных пространств «СОПКИ».

«Мы хотим поблагодарить за работу, которая проводится в сфере молодежной политики. У наших детей появилось больше возможностей для досуга, творчества и самообразования. В то же время интересует, что планируется делать в образовательной сфере. Например, рассматривается ли возможность участия организаций дополнительного образования в проекте «Арктическая школа», – спросила северянка.

Андрей Чибис подтвердил, что обновленный план «На Севере – жить» предусматривает большую работу в части развития сферы образования на всех уровнях – от детского сада до вуза. Работа предполагает, в том числе, распространение программы «Арктическая школа» и на дошкольные учреждения Мурманской области.

Кроме того, участники встречи отметили, что проект «СОПКИ» активно развивается в Печенгском округе, однако не хватает спортивного пространства в Никеле. Глава региона сообщил, что открытие «СОПОК.СПОРТ» будет внесено в план на следующий год.

На встрече также прозвучали наболевшие вопросы, которые связаны с оказанием услуг жилищно-коммунального хозяйства. Так, жительница Никеля отметила, что работа управляющих компаний в поселке Никель оставляет желать лучшего – подъезды нуждаются в уборке. Глава региона обратился к главе Печенгского округа разобраться в ситуации – люди должны видеть результаты работы, которую они исправно оплачивают.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи глава региона поблагодарил северян за неравнодушие ко всему, что происходит в Печенгском округе, в котором многие родились и прожили целую жизнь. Также Андрей Чибис отметил, что Печенгский округ ждут позитивные перемены – работа в рамках программы реновации ЗАТО продолжается и учитывает интересы местных жителей. Вопросы, которые прозвучали, будут взяты на контроль и решены надлежащим образом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/