Более 50 юных спортсменов приняли участие в традиционном Кубке губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту

На Южном склоне Мурманска борьбу за медали вели спортсмены в возрасте от 10 до 11 лет в дисциплине слалом-гигант.

Снежная погода не испугала юных лыжников и на старт вышло более 50 участников из Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска. К заполярным горнолыжникам присоединились спортсмены из Республики Карелия.

По итогам соревнований среди девочек победу одержала Алина Воеводина из спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска, на втором месте кировчанка Ева Миронова, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва, бронзовый призёр – Марьяна Котельникова – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска.

Среди мальчиков лучший результат показал спортсмен из Медвежьегорска Александр Гурьев, призовые места заняли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Апатитов Фаддей Коноплев и Артемий Иванов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по завершению мероприятия спортсмены поучаствовали в играх, конкурсах и получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Девочкам, мальчикам, тренерам и родителям удалось зарядиться позитивом и настроиться на предстоящие праздники.

Фото: https://gov-murman.ru