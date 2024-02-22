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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.24 17:30

Более 50 жителей Мурманской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвёртого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 52 жителя Мурманской области решили попробовать свои силы в главном туристическом конкурсе страны и получить возможность заявить о себе, реализовать свой туристический проект, стать частью масштабного сообщества индустрии гостеприимства России.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной молодежи, начинающей свой путь в туризме. Проект предоставляет возможности для раскрытия потенциала участников, их обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества от лидеров туриндустрии, а также продвижения туристических проектов среди работодателей отраслевых организаций.

«В четвёртый раз проект «Мастера гостеприимства» пригласил жителей нашей страны и иностранных государств присоединиться к своему масштабному, дружному, неравнодушному сообществу. Проект продолжает пользоваться популярностью и подтверждает свою актуальность и значимость для отрасли – в новом сезоне им заинтересовались уже более 35 тысяч человек, а регистрация на молодёжную и отраслевую профессиональную программы продолжается. Это говорит о том, что люди хотят развивать свою страну и её территории, вдохновлять туристов на путешествия по нашей удивительной России. Среди зарегистрированных – участники из всех 89 регионов и 1284 населенных пунктов России, а также жители 13 иностранных государств. Уверен, что четвертый сезон проекта подарит мастерам яркие эмоции и новые площадки для развития, поможет найти единомышленников и партнеров. Желаю всем участникам успешного прохождения конкурсных испытаний. Все получится!» – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, жители Мурманской области активно участвуют в проекте «Мастера гостеприимства» с 2019 года. Участниками первых трёх сезонов стали 1176 жителей региона, два человека объявлены финалистами и двое – победителями главного туристического конкурса страны. В новом четвертом сезоне проекта свои силы решили попробовать 52 специалиста. Более 30 регионов России стали центрами гостеприимства, один из них – Мурманская область, которая приняла участников полуфинала второго сезона конкурса.

«В этом году мы охватили сотрудников практически всех направлений отрасли с совершенно разным возрастом и опытом. Получены заявки как от юных студентов, которые только начинают путь в туризме, так и от профессионалов, опыт работы которых насчитывает десятилетия. Все они могут получить денежные премии до 500 тысяч рублей или поддержку развития проекта от заказчика, найти наставника, пройти образовательные программы, получить персонального карьерного консультанта и другие возможности», – добавил руководитель проекта «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

В новом четвертом сезоне конкурса жители Мурманской области пробуют свои силы в двух направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика. Регистрация была доступна совершеннолетним жителям России и иностранных государств.

Чтобы стать победителем главного туристического конкурса страны, участникам предстоит пройти несколько этапов: дистанционный блок (февраль-март), очные полуфиналы (апрель-май) и финал конкурса (сентябрь) в разных городах России. В первом этапе мастера должны решить серию тестов (на проверку общих знаний, коммуникативных навыков и вербального интеллекта), а задания по направлениям: отраслевые кейсы для менеджеров индустрии и онлайн-презентация авторских проектов в сфере туризма. Самые успешные участники отправятся на очные события, где их ждет оценка профессиональных знаний и гибких навыков и личное знакомство с заказчиками. Завершится четвёртый сезон масштабным финалом. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.

Отметим, что на сайте welcomecup.rsv.ru продолжается регистрация в другие программы проекта «Мастера гостеприимства»: до 12 марта молодые люди от 18 до 35 лет могут подать заявку на молодежное направление и получить возможность пройти стажировки в крупных компаниях или доработать с экспертами авторские проекты в сфере туризма, а 12 апреля 2024 года завершится регистрация на программу «МГ.Регионы&Бизнес», помогающая решать реальные задачи отрасли туризма в стране.

Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях проекта «ВКонтакте» и телеграм-канале.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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