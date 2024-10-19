Более 500 человек приняли участие в экологическом субботнике в Полярных Зорях

Кольская АЭС выступила инициатором проведения серии экологических субботников в городе Полярные Зори с 11 по 18 октября. Участие в мероприятии приняли более 500 человек: работники атомной станции, неравнодушные жители города, представители подрядных организаций и местной администрации.

Уборка в рамках экологической акции прошла на территории городского парка отдыха «Наш парк», на берегу озера Пинозеро, придомовой территории Полярных Зорь и посёлка Зашеек. Участники очистили от накопившегося мусора и сухой листвы газоны, лесные массивы, расположенные в городе и по обочинам муниципальных дорог, а также высадили более 50 декоративных кустарников в районе Атом-острова.

Всего активистами было собрано и вывезено 20 машин с мусором. Для уборки были задействованы погрузчики, самосвалы и экскаваторы ООО «Кольская АЭС-Авто».

«Наши атомщики – это инициативные люди, которые принимают активное участие в экологических акциях и проектах, не только местного, но и федерального уровня – «Зелёная весна», «Вода России». Станция также проводит городские субботники, эко-экскурсии и уроки для подрастающего поколения с целью экологического просвещения и воспитания. Вопросы защиты окружающей среды являются одними из наиболее приоритетных для станции, Кольская АЭС ежегодно направляет миллионы рублей на проведение природоохранных мероприятий», – отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, акции по наведению порядка в городе-спутнике атомной станции проходят ежегодно летом и осенью. В этом году сотрудники Кольской АЭС дополнительно приняли участие в экологическом субботнике на территории государственного природного комплексного заказника «Кутса» и акции «Вода России» по очистке берега и дна озера Пинозеро.

Экологические требования становятся всё более важными при выстраивании новых проектов в промышленности. На Кольской АЭС уделяется значительное внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтёрской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.