Более 500 гостей посетили фестиваль саамских ремёсел «Сила саамских традиций» в Ловозере

В минувшие выходные в Ловозере прошёл второй фестиваль саамских ремесел, организованный Мурманским областным краеведческим музеем. Саамские мастера со всей области показали свои уникальные ремесленные приемы и поделились ими с гостями. На мастер-классах гости фестиваля занимались выжиганием по кости, плетением из корней деревьев, обработкой шерсти, шитьем из рыбьей кожи. Также гости фестиваля попробовали саамскую кухню, посетили ярмарку саамских ремесел, увидели танцевальные и музыкальные номера ловозерских и мурманских артистов.

Торжественную церемонию старта фестиваля открыла министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Локальная культура не может развиваться без опоры на исторический опыт и народные традиции. Создаваемые современные и комфортные пространства позволяют нам бережно передавать опыт, традиции и достижения предков подрастающему поколению. Только так можно создавать актуальную региональную культуру и современное арктическое искусство», - отметила Ольга Обухова.

На фестивале состоялась презентация аутентичного переносного саамского жилища – куваксы, созданного по всем канонам в рамках гранта, предоставленного Министерством культуры Мурманской области на реализацию проекта «Тепло тундры». Над созданием переносного саамского жилища трудились саамские народные мастера.

Ещё одни значимым событием фестиваля стала презентация обновленного экспозиционно-выставочного пространства территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея. Произведён ремонт помещения, закуплена новая выставочная техника, в том числе мультимедиа оборудование (сенсорные экраны, проекторы, звуковое оборудование). Созданный экспозиционный комплекс отвечает требованиям времени и уровню современных музейных решений. Его интеграция в музей позволила по-новому представить музейную коллекцию, отражающую историю саамского народа и его самобытную нематериальную культуру. Средства на новую экспозицию и ремонт помещения были выделены Министерством культуры РФ и правительством Мурманской области в рамках национального проекта «Культура».

Фото: https://gov-murman.ru