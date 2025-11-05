Полиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской ФедерациейВ Коле состоялось открытие второго этапа благоустройства Поморской набережной
Более 500 млн рублей вложит АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» в развитие Мурманской области

1 ноября в Москве подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве, взаимодействии и сотрудничестве между правительством Мурманской области и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», которая входит в ГК «Акрон». Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор АО «СЗФК» Евгений Созинов в присутствии вице-президента ПАО «Акрон» Владимира Кантора. 

Главная цель соглашения – консолидация усилий бизнеса и власти, направленная на повышение качества жизни населения региона с фокусом на опорную Кировско-Апатитскую агломерацию. Напомним, разработанные мастер-планы от Мурманской области впервые были представлены губернатором Андреем Чибисом Президенту России Владимиру Путину в августе 2024 года и были одобрены главой государства, а распоряжением правительства Российской Федерации утверждены долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития на период до 2035 года.

«Мы благодарны группе компаний «Акрон», «Северо-Западной Фосфорной Компании» за активную производственную деятельность, а также за серьёзные инвестиции в развитие Мурманской области, – конечно, в первую очередь города Апатиты, где работает большинство сотрудников компании. Принципиально важно, что компания инвестирует не только в производство, но и в качество жизни людей», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как отметил Владимир Кантор, «Северо-Западная Фосфорная Компания» продолжает активно развиваться.

«Компания инвестирует значительные средства в развитие ресурсной базы и наращивание выпуска товарной продукции - апатитового концентрата. Помимо этого, мы активно вкладываемся в социальную сферу, потому что комфорт жителей тех населенных пунктов, где живут и трудятся наши сотрудники, для нас в безусловном приоритете», – сказал Владимир Кантор.

В ближайшие три года более 500 млн рублей будут вложены в создание комфортной инфраструктуры и улучшение социальной сферы агломерации, а также улучшение природной среды. Средства планируется направить на реализацию таких крупных проектов, как благоустройство парка «Любкино болото», лыжный стадион МАУ ФСК «Атлет» и строительство крытого футбольного манежа в г. Апатиты. Также запланированы капитальные ремонты учреждений культуры, спорта, благоустройство общественных пространств для отдыха и досуга жителей Кировско-Апатитской агломерации. Компания также примет участие в финансировании проекта по благоустройству природного парка «Териберка».

 

 

