Более 500 профессиональных докладов вошло в программу Всероссийского библиотечного конгресса, который в эти дни проходит в Мурманской области

Крупнейшее отечественное мероприятие в области библиотечного дела Кольское Заполярье принимает впервые. Торжественное открытие конгресса прошло во Дворце культуры имени С.М. Кирова в День России. Участников – более 900 специалистов из 68 регионов России – поприветствовала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Сегодня библиотеки Мурманской области становятся мощный драйвером развития всей культурной жизни региона. Вот и сейчас конгресс подарил праздник всем северянам и гостям области. Куда отправится символ библиотечной столицы в следующем году, узнаем уже 15 июня. Впереди – много новых открытий на Мурманской книжной ярмарке и важных дискуссий на полях конгресса», – отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева также поблагодарила президента Российской библиотечной ассоциации Михаила Афанасьева за высокую оценку инициатив Кольского Заполярья и выразила признательность от имени губернатора Андрея Чибиса и всего правительства Мурманской области работникам заполярных учреждений культуры, принявших активное участие в подготовке, реализации и многочисленных событий ключевого для библиотечного сообщества страны мероприятия.

«В этом году Конгресс проходит в Мурманске – «Библиотечной столице России 202З». Знаменательно, что именно здесь в 2019 году в рамках Национального проекта «Культура» была открыта первая в России модельная библиотека нового поколения. В ответ на современные вызовы библиотеки развиваются, модернизируются и в то же время продолжают выполнять свою главную функцию – дарить людям радость познания», – говорилось в послании министр культуры России Ольги Любимовой к участникам Конгресса.

Президент Библиотечной Ассамблеи Евразии, генеральный директор Российской государственной библиотеки и вице-президент РБА Вадим Дуда подчеркнул важность сохранения библиотеки именно в традиционном их понимании, а не в формате досуговых центров, ведь миссия библиотек гораздо выше.

«Важно отметить, что конгресс проходит в Год педагога и наставника. Мы помним наших великих предшественников и сохраняем эту историческую память, в том числе в книгах. Но ведь традиции – это не вечное поклонение пеплу, а создание и передача будущим поколением живого огня. Поэтому одна из важных тем конгресса – это будущее библиотек», – сказал Вадим Дуда.

Программу продолжило пленарное заседание конгресса, на котором министр культуры Ольга Обухова рассказала о достижениях региона в области библиотечного дела и лучших заполярных практиках трансформации культурных пространств.

На площадках конгресса в течение четырёх дней будут работать тематические секции, посвященные роли библиотек в формировании нравственных ценностей, сохранении и передаче культурного кода страны, развития творчества в пространстве современных библиотек и использования цифровых технологий. В программу также включены профессиональные школы и выставка издательских технологий, товаров и услуг.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, в рамках конгресса до 14 июня в пространстве «СОПКИ 21А» работает Мурманская книжная ярмарка, где можно приобрести книги ведущих отечественных издательств, а также побывать на творческих встречах с известными российскими писателями.

Напомним, что проведение Всероссийского библиотечного конгресса в Мурманске приурочено к празднованию Дня России. В течение выходных на улице Воровского работала ярмарка «Культурный код России» с кинотеатром под открытым небом, арктической кухней, уличными представлениями и книжными выставками. А в День России интерактивные спортивные и игровые площадки развернулись на площади Пять Углов. Празднование сопровождалось концертом творческих коллективов Мурманска и выступлением всемирно известного Уральского русского народного хора.

Фото: https://gov-murman.ru