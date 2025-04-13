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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 08:30

Более 500 северян посетили патриотический концерт «Я люблю тебя, жизнь!» с участием Владимира Спивакова и Хиблы Герзмавы в Мурманске

В пятницу, 11 апреля,  в Мурманской областной филармонии состоялся масштабный концерт в рамках всероссийского музыкально-патриотического проекта «Я люблю тебя, жизнь!».

Так, Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова и народная артистка России Хибла Герзмава представили программу, посвящённую 80-летию Великой Победы. Концерт стал частью всероссийского тура по городам-героям, который организован при поддержке Министерства культуры РФ. Мурманск выступил одной из ключевых площадок всероссийских гастролей.

На концерте прозвучали самые пронзительные музыкальные произведения военных лет, послевоенные песни советских композиторов и симфонические шедевры отечественных авторов. Оркестр исполнил вальс Шостаковича из кинофильма «Первый эшелон», «Вечернюю молитву» Чайковского, романс из «Метели» Свиридова. Вместе с Хиблой Герзмавой музыканты представили знаменитые песни о Великой Отечественной войне. Это «Журавли», «Эх, дороги...», «На безымянной высоте» и другие композиции, которые знает и любит вся страна.

Концерт прошёл при полном аншлаге. Более 500 зрителей приняли участие в масштабном событии.

Вчера концерт патриотического тура состоялся в Североморске на сцене Дворца культуры «Строитель». В нём вместе с маэстро принимала участие солистка (меццо-сопрано) Полина Шамаева.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, важным пунктом регионального стратегического плана «На Севере – жить!» является обогащение культурной жизни северян всех возрастов. В рамках этой инициативы в регионе регулярно проходят крупные культурные события, в том числе патриотические проекты всероссийского масштаба. Особое внимание уделяется проведению гастрольных туров с участием известных артистов, музыкантов и творческих коллективов. В этом году такими значимыми событиями для культуры Кольского Заполярья стали трёхдневный фестиваль известного пианиста Дениса Мацуева и визит Сергея Жилина с концертом «Сила джаза». Концерт в рамках проекта «Я люблю тебя, жизнь!» также организован при поддержке правительства Мурманской области и регионального министерства культуры.

Владимир Спиваков – народный артист СССР, всемирно известный дирижёр и скрипач, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России. Хибла Герзмава – одна из самых ярких оперных певиц нашего времени, востребованная на мировой сцене. Их совместные выступления всегда становятся важным событием в культурной жизни страны.

Запись концерта можно посмотреть на официальной странице филармонии в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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