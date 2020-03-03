Более 500 северян старшего поколения приняли участие в Дне открытых дверей «Труду все возрасты покорны»

Более 500 северян в возрасте 50 лет и старше, северян предпенсионного возраста приняли участие в едином Дне открытых дверей «Труду все возрасты покорны», состоявшемся в центрах занятости населения региона.

Были организованы компьютерное тестирование на определение склонностей и карьерных ориентаций; практические занятия и мастер-классы по составлению резюме и прохождению собеседования с потенциальным работодателем. Специалисты центров занятости проинформировали посетителей о ситуации на региональном рынке труда и государственных услугах по содействию в поиске подходящей работы. Особое внимание было уделено консультациям по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданами старшего возраста.

На организованных в этот день ярмарках вакансий участники Дня открытых дверей могли без посредников встретиться с представителями кадровых служб таких предприятий, как Ковдорский ГОК, Почта России, СХПК «Тундра», ООО «Ловозеро-Жилсервис», АО «Дикси Юг», ПАО «НК «Роснефть» – Мурманскнефтепродукт».

По телефонам «горячей линии» были организованы юридические консультации по вопросам занятости и трудового законодательства.

Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.