Более 500 сотрудников Кольской АЭС приняли участие в экологическом марафоне «Зелёная весна-2021»

В городе Полярные Зори заполярные атомщики провели экологический субботник, приуроченный к Всероссийской экологической акции «Зелёная Весна – 2021». С помощью специальной техники, в том числе самосвалов и погрузчиков, было собрано и вывезено 12 машин прошлогодней листвы, сухой травы, веток деревьев, песка и прочего мусора общим объемом более 200 куб. мкетров.

«Ежегодно на протяжении 16 лет сотрудники Кольской АЭС совместно с жителями города проводят уборку территорий нашего муниципального образования, потому что только своим трудом мы можем создать место, в котором будет чисто, уютно и комфортно. Как житель Полярных Зорь я сам принимаю участие в городском субботнике, а как руководитель – показываю пример своими действиями», - отметил директор Кольской АЭС, депутат Мурманской областной Думы Василий Омельчук.

По итогам субботника, от накопившегося за зиму мусора были очищены городской парк отдыха и здоровья «Наш парк» на берегу озера Пинозеро, территории возле домов, приведены в порядок газоны, лесные массивы в городе и по обочинам муниципальных дорог. Для уборки территории было задействовано 10 единиц спецтехники ООО «КАЭС-Авто».

Экологическая акция стала первым событием в череде субботников и мероприятий по благоустройству города атомщиков 2021 года. Совсем скоро, в июне, пройдёт традиционный экологический субботник и уборка территорий возле водоёмов под названием «Чистая вода» в рамках федеральной акции «Вода России».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, инициатива проведения Всероссийской акции «Зеленая весна» принадлежит Неправительственному экологическому фонду им. В.И. Вернадского. Проект направлен на привлечение внимания общественности к проблеме обращения с отходами, содействие улучшению экологической обстановки в регионах, объединение инициативы граждан, организаций и органов государственной власти в деле защиты окружающей среды, развитие волонтерской деятельности, экологическое просвещение и воспитание подрастающего поколения.