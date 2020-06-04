Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у жителя Североморска

В МО МВД России по ЗАТО город Североморск и город Островной обратился 41-летний житель. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его расчётного счёта банковской карты списаны денежные средства. Для отмены банковской операции по списанию и сохранности сбережений, неизвестный убедил заявителя проследовать к банкомату и перевести 290 тысяч рублей на абонентские номера, являющиеся якобы резервными счетами.

Затем, также путем обмана, получил доступ к реквизитам банковской карты потерпевшего и используя пароли, поступающие на абонентский номер заявителя, совершил несколько покупок в интернет-магазинах на сумму 180 и 65 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, потерпевший знал о подобных видах мошенничеств, но звонивший был очень убедителен и мужчина, растерявшись, выполнил все его указания. И лишь спустя время понял, что стал жертвой телефонных мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).