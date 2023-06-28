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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.23 10:15

Более 500 выпускников могут поступить в колледжи Мурманской области по программе «Профессионалитет»

На заседании правительства Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова рассказала о развитии системы среднего профессионального образования в регионе.

С 2019 года в Кольском Заполярье создано 48 современных мастерских в рамках национального проекта «Образование» при поддержке правительства Мурманской области и предприятий. Новые мастерские активно используются в учебном процессе и позволяют студентам участвовать в акции #МЫВМЕСТЕ #СЕВЕРПОМНИТ, изготавливать и передавать для участников СВО необходимое оборудование, вещи и продукты питания.

Продолжается модернизация региональных колледжей: проведен ремонт в 8 организациях при участии предприятий — социальных партнеров. Для будущих профессионалов будет открыто еще 40 современных лабораторий. Продолжаются и капитальные ремонты общежитий, в этом году будут обновлены отдельные этажи общежитий 2 колледжей: Апатитского политехнического колледжа и Северного колледжа физической культуры и спорта.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Мурманской области созданы три образовательных кластера: «Ковдорский», «Север и туризм» и «Образование на Мурмане».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, это стало возможным благодаря победе Ковдорского политехнического колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса и Мурманского педагогического колледжа в конкурсном отборе. Для реализации новых образовательных программ и оснащения колледжей современным оборудованием из федерального бюджета выделено 230,5 млн рублей. Ключевая задача проекта — трудоустроить по завершении обучения не менее 85% выпускников колледжей, входящих в кластер по востребованным на предприятиях и в организациях профессиям и специальностям. За время реализации проекта будет трудоустроено более 1500 выпускников.

Приёмная кампания по проекту «Профессионалитет» продолжается, в этом году в рамках проекта приемная кампания охватит более 500 абитуриентов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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