Более 500 юных северян стали участниками мероприятий волонтёрского проекта областной детско-юношеской библиотеки

Мурманская областная детско-юношеская библиотека подвела итоги волонтёрского социокультурного проекта «Доброделки», который в этом году стал победителем грантового конкурса «Движения Первых».

В течение полугода команда сотрудников и волонтёров библиотеки организовывала творческие мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и юных пациентов областной детской больницы.

На реализацию проекта «Доброделки» учреждение получило поддержку в размере 840 тысяч рублей. Проект охватил вниманием и заботой 568 детей и подростков. Для ребят было проведено 28 мастер-классов: участники научились выполнять работы в различных техниках: ковроткачество, скрапбукинг, текстурная живопись, декупаж и других.

В качестве партнёров проекта выступили областная детская клиническая больница, социальный приют для детей и подростков «Берегиня», Мурманский центр социальной помощи семье и детям, общественная организация «Дети-ангелы Мурмана» и другие социальные организации региона.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, по итогам проекта сотрудниками волонтёрского центра библиотеки организована выставка замечательных работ участников. На ней представлены панно из фетра, деревянные шкатулки, картины, коврики, фетровые игрушки, эко-панно. Также на выставке можно увидеть подборку фото, где запечатлены самые яркие моменты проекта. Экспозиция будет работать до конца декабря на цокольном этаже областной детско-юношеской библиотеки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/