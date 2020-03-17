Более 500 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся

В Мурманске на лыжных трассах спорткомплекса «Долина Уюта» с 11 по 15 марта прошли соревнования по лыжным гонкам 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся с участием 570 юных лыжников в возрасте от 11 до 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Московской, Ленинградской, Вологодской, Саратовской, Новгородской, Тульской областей и Республики Карелия.

Из 54 медалей, разыгранных в ходе соревнований, 16 завоевали лыжники Республики Карелия, 11 – спортсмены Мурманской области, 10 – лыжники Москвы, 6 медалей у Пестово Новгородской области, по 3 медали у спортсменов Московской, Вологодской и Тульской областей, 2 – у спортсменов из Санкт-Петербурга.

Среди участников Мурманской области лучших результатов добился Василий Солдатов, воспитанник тренера Ирины Крюковой, участник команды Мончегорска. Он победил в гонках на дистанциях 10 км классическим стилем и 15 км свободным стилем и занял второе место в гонке на 7,5 км свободным стилем в старшей возрастной группе (для участников в возрасте от 17 до 18 лет).

Спортсменка команды Кандалакши Полина Снопова, воспитанница Олега Щепелина, победила на дистанции 10 км свободным стилем, а на дистанции 7,5 км свободным стилем заняла третье место.

Юная лыжница Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Екатерина Муртищева стала серебряным призёром в гонках на дистанциях 3 и 5 км свободным стилем и бронзовым – на дистанции 3 км классическим стилем в младшей возрастной группе (12-14 лет). Воспитанница тренера Сергея Фатенкова выступала за команду ЗАТО Александровск.

Абсолютными чемпионами соревнований по лыжным гонкам 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся среди девушек стали лыжницы из Петрозаводска Ольга Жолудева (возрастная группа 2002-2003 годов рождения) и Анна Корякова (возрастная группа 2006-2008 годов рождения), а также спортсменка из Пестово Ксения Шорохова (возрастная группа 2004-2005 годов рождения).

Василий Солдатов (возрастная группа 2002-2003 годов рождения) из Мончегорска, Егор Каразанов (возрастная группа 2004-2005 годов рождения) из команды Костомукши, а также спортсмен из Пестово Никита Смирнов (возрастная группа 2006-2008 годов рождения) – абсолютные чемпионы среди юношей.

Победу в командном первенстве одержала команда Республики Карелия, второе место у московской команды ФСО «Юность Москвы», третье – у команды Санкт-Петербурга «Красносельская спортивная школа», сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.