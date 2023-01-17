Более 500 заявок поступило на региональный конкурс «Окно в Новый год»

Завершился приём заявок от жителей Мурманской области, которые решили принять участие в традиционном конкурсе «Окно в Новый год». Практически за месяц организаторам поступило более пятисот заявок.

По условиям конкурса необходимо было оригинально украсить окно или балкон в своей квартире или доме, выложить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #окновновыйгод2023, #насевережить, #насеверекрасиво. Также участникам необходимо было заполнить онлайн-заявку.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, сейчас все работы проходят модерацию, в основной этап пройдут те, которые соответствуют положению о конкурсе. Победителей выберут по итогам онлайн-голосования, которое пройдёт с 18 по 21 января на странице оператора конкурса по ссылке.

Фото: https://vk.com/okno2023?z=photo-217774721_457239053%2Falbum-217774721_00%2Frev