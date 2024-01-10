Более 5000 человек поздравили активисты «Движения Первых» Мурманской области в рамках акции «Российский детский Дед Мороз»

Участники «Движения Первых» Мурманской области присоединились к Всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз» и поздравили с новогодними праздниками врачей, спасателей, полицейских, пожарных, водителей, военных и других представителей профессий, чья работа не зависит от праздников. Ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вручили подарки, сделанные своими руками, исполнили новогодние стихотворения и песни.

Первые поменялись со взрослыми местами и постарались вернуть им радость от наступления Нового года. Дети взяли на себя создание новогодней атмосферы, чтобы подарить праздник представителям социально-значимых профессий прямо на их служебных местах. Для ребят заранее были организованы мастер-классы по изготовлению подарков и открыток, которые впоследствии отправились к своим получателям.

«Российский детский Дед Мороз» продлится до Старого Нового года (13 января). На сегодняшний день в акции в Мурманской области приняли участие более 500 ребят. Участники «Движения Первых» уже поздравили 5700 представителей различных профессий.

Детские поздравления прошли почти во всех муниципальных образованиях Мурманской области. Например, активисты «Движения» в Мончегорске поздравили врачей городской детской поликлиники, в Снежногорске сотрудников полиции дежурной части, в Гаджиево сотрудников специальной пожарно-спасательной части, в Североморске военнослужащих восковой части, в Мурманске водителей и кондукторов троллейбусов, а в селе Кашкаранцы смотрителя маяка.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, акция направлена на популяризацию социально-значимых профессий и специальностей, представители которых исполняют свой профессиональный долг в период новогодних праздников. Дети получают возможность совершить добрый поступок для людей старшего поколения и учатся уважительно относиться к труду и профессиональному долгу. Кроме того, мероприятия должны сформировать новые традиции и форматы поздравления с Новым годом участниками «Движения». Поэтому сотрудники провели для ребят познавательные экскурсии по местам своей работы.

Свои поздравления, а также процесс подготовки юные Деды Морозы и Снегурочки сопровождают фото- и видеосъемкой и публикуют в социальных сетях с официальным хештегом #РоссийскийДетскийДедМороз.

Фото: https://gov-murman.ru