Более 5000 человек приняли участие в митинге-концерте «Крымская весна» в Мурманске

Губернатор Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании регионального правительства поздравил северян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и Днём моряка-подводника. Он подчеркнул, что это значимые для страны и Мурманской области праздники.

«В день годовщины воссоединения Крыма и России в центре Мурманска собрались более 5 тысяч человек, чтобы отметить этот праздник, а также чтобы поддержать наших бойцов, которые сегодня в зоне специальной военной операции бьются за то, чтобы освободить наши исторические земли от неонацистов и защитить братский народ. Спасибо каждому северянину за гуманитарную помощь для жителей Донбасса и наших новых регионов. Отдельное спасибо за ту помощь, которая оказывается нашим парням на фронте. Эта поддержка очень важна», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также в воскресенье свой профессиональный праздник отмечали моряки-подводники. Глава региона вместе с командующим Северным флотом Александром Моисеевым лично поздравили экипажи подводных лодок в Заозерске.

«Для нашего региона этот праздник имеет особое значение, ведь Кольский полуостров – родная база для львиной доли стратегических подводных сил России. В Мурманской области расположены атомные подводные ракетоносцы, чья миссия – поддержание мира во всём мире. Наши мощные стратегические корабли, выходящие в Мировой океан, являются важнейшей частью ядерной триады России и системы глобального сдерживания. Хочу еще раз выразить признательность подводникам и ветеранам Северного флота за то, что посвятили жизнь службе Отечеству, за мужество, верность долгу и любовь к военной профессии», – сказал Андрей Чибис.