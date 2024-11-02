Более 5000 новых книг получат в 2025 году библиотеки Мурманской области по федеральной субсидии

Министерство культуры Мурманской области подвело итоги конкурсного отбора на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в 2025 году. На эти цели утверждена сумма свыше 3 млн рублей, на которые планируется приобрести более 5000 книг. Это средства федерального бюджета и региональное софинансирование.

Чтобы определить библиотеки, обновление фондов которых стоит поддержать в первую очередь, был проведен конкурсный отбор в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ. Конкурсная комиссия оценивала состояние фондов, потребность в их обновляемости, работу библиотек по продвижению чтения, а также их инициативы по продвижению обновленных фондов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по итогам конкурса было выбрано 5 учреждений, которые получат финансовую поддержку комплектования в следующем году: это Центральная детская библиотека Мурманска, Централизованная библиотечная система Александровска, Североморская централизованная библиотечная система, Централизованная библиотечная система Ковдорского муниципального округа и Ловозерская межпоселенческая библиотека. В этих библиотеках обновятся фонды русской и зарубежной классики, читатели также получат доступ к новинкам художественных произведений современных авторов самых разных жанров, научно-популярным изданиям, исторической и мемуарной литературе, а также детским книгам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/