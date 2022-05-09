Более 5000 жителей Мурманска посетили боевые корабли Северного флота в первый день показа

8 мая для жителей и гостей города-героя Мурманска были открыты боевые корабли Северного флота: подводная лодка «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» дивизии ракетных кораблей. Фрегат ошвартовался у причала Морского вокзала ещё 7 мая утром, а подводная лодка «Калуга» - 8 мая ближе к полудню.

В первый день показа оба корабля посетило более 5000 мурманчан. Поток зрителей не иссякал в течение всего установленного для показа периода. Даже длительное ожидание своей очереди не пугало экскурсантов. Многие из них пришли посмотреть на корабли целыми семьями.

Военные моряки рассказывали мурманчанам о своих кораблях и условиях службы на них, а также о военно-морских традициях и ритуалах. Посетители могли ознакомиться с вооружением и оборудованием, размещённом на верхней палубе, в том числе посмотреть на пусковые шахты, из которых экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» осуществлял испытательную стрельбу гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр», сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420477@egNews