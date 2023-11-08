Более 51 тысячи северян проголосовали за объекты в рамках программы «На Севере – твой проект»

5 ноября в Мурманской области завершилось онлайн-голосование на портале «Наш Север» за объекты в рамках программы «На Севере – твой проект». Свой голос отдали более 51 тысячи человек, сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве вчера губернатор Андрей Чибис.

«В голосовании участвовали 182 инициативы от жителей всех муниципальных образований области. В результате более 51 тысячи северян проголосовали за тот или иной проект. И теперь будут определяться проекты-победители, которые будут реализованы уже в 2024 году на территории области при финансовой поддержке регионального бюджета», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, список победителей будет определён по результатам конкурсного отбора в период с 13 по 26 ноября 2023 года. Он будет опубликован на портале «Наш Север» в разделе «Инициативы» 27 ноября.

Также губернатор Андрей Чибис сообщил, что в связи с популярностью этого проекта, на следующий год будет удвоена сумма на его реализацию.

«В проекте бюджета заложено 200 млн рублей, чтобы поддержанных инициатив становилось всё больше», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru