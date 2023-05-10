Более 51 тысячи жителей Мурманской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Почти четыре недели прошло с момента старта традиционного ежегодного онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». На сегодняшний день за объекты в Мурманской области проголосовали более 51 тысячи северян. Такую информацию сегодня озвучила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко в рамках оперативного совещания.

«Хочу отметить, что с каждым годом активность наших жителей растёт и всё больше людей вовлекается в процессы для принятия решений, – как и где должны появляться новые объекты и благоустроенные территории», – отметила Оксана Демченко.

Она поблагодарила северян, которые уже проголосовали за благоустройство своих муниципалитетов, и призвана тех, кто ещё не сделал выбор, до 31 мая зайти на сайт и проголосовать, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru