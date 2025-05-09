Более 52 тысяч человек в Мурманской области приняли участие в шествиях «Бессмертный полк»

Порядка 20 тысяч человек прошли сегодня в Мурманске в составе традиционного шествия «Бессмертный полк», посвящённого Великой Победе. Северяне несли в руках портреты родных и близких, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

В колонне шли почётные гости, молодёжные объединения, студенты, представители организаций и учреждений города, а также неравнодушные жители и гости города-героя Мурманска. К шествию присоединился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на его штендере – снимок дедушки Александра Семеновича Чибиса, погибшего на Курской дуге.

В начале колонны волонтёры Победы несли растяжку «Бессмертный полк». Представители Народного фронта пронесли привезённую из Александровского сада частицу Вечного огня, одного из главных символов памяти павших и не доживших до юбилейной даты героев.

Традиционно участники акции прошли от площади Пять Углов до мемориала Защитникам советского Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, шествия также были организованы в муниципалитетах – всего в Мурманской области участниками акции стали более 52 тысяч человек.

Акция состоялась и онлайн на официальном её сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/