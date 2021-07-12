Более 5,3 млн рублей направлено на закупку оборудования для отделений горнолыжного спорта в Мурманской области

9 июля заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова провели встречу с вице-президентом Российской Федерации горнолыжного спорта Валерием Цыгановым. Участники совещания обсудили перспективы развития одного из основных зимних видов спорта в Заполярье.

«У нас проходят соревнования по горнолыжному спорту различного уровня, в Мурманскую область регулярно приезжают спортсмены из разных уголков нашей страны, – сообщила Елена Дягилева. – Также мы занимаемся активным развитием массового спорта среди ветеранов и любителей».

Как отметила заместитель губернатора, всего по области горнолыжным спортом занимается более 1,7 тысячи человек. На протяжении многих лет Кировская и Мончегорская спортивные школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту вносят вклад в развитие отечественного горнолыжного спорта, сохраняя и преумножая традиции. Среди известных воспитанников этих школ – победители и призеры чемпионатов и первенств России, всероссийских соревнований, этапов Кубков России – Александра Наумова, Анастасия Минаева, Антон Крук, Егор Ширшков, Вероника Гавриш. Валентина Голенкова стала победительницей Всемирной Универсиады 2013 года. Пять спортсменов являются кандидатами в спортивную сборную команду России в сезоне 2020-2021.

«Правительство Мурманской области стремится оказать максимальную поддержку начинающим спортсменам, – сообщила Елена Дягилева. – В текущем году в рамках нацпроекта «Демография» и соглашения правительства Мурманской области с Минпромторгом России были направлены денежные средства в сумме более 5,3 млн рублей на поставку оборудования и спортивного инвентаря для отделений горнолыжного спорта».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе совещания участники обсудили вопросы организации и проведения в Мурманской области официальных спортивных мероприятий, подготовки резерва в спортшколах. Валерий Цыганов поблагодарил региональное правительство за внимание к развитию горнолыжного спорта и внес на рассмотрение губернатора ряд инициатив.