С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»Более 540 семейных пар Мурманской области отмечены медалью «За любовь и верность»
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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 11:00

Более 540 семейных пар Мурманской области отмечены медалью «За любовь и верность»

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина этому празднику придан официальный статус, который подчеркнул особую важность в сохранении традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.

«Одной из важных тем обращений «прямой линии» стали вопросы, касающиеся мер поддержки семей. Как и обещал, рассказываем о них сегодня. В Мурманской области реализуется 25 мер для этой категории, что особенно важно – 16 из них – региональные. Так, работает уникальная мера поддержки «Зарплата мамы», которая с недавних пор не имеет возрастных ограничений. Кроме того, семьи, являющиеся безусловным примером любви и верности, продолжат получать заслуженные награды. В этом году медали «За любовь и верность» вновь получат супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Более подробно о мерах поддержки семей с детьми, а также пособиях, которые традиционно выплачиваются в Мурманской области к этому празднику, во время оперативного совещания доложил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

В Кольском Заполярье День семьи, любви и верности отмечается с 2009 года. К этому празднику супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад и получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, традиционно отмечаются общественной наградой – медалью «За любовь и верность». На данный момент их уже получила 541 семейная пара, в том числе 245 семей, проживших в зарегистрированном браке более 50 лет. Парам, подающим впечатляющий пример, дополнительно выплачивается денежная выплата: семьям, отметившим 50 и 55-летний юбилей – 10 тысяч рублей, 60 и 65-летие – 15 тысяч рублей, 70 и 75-летие – 20 тысяч рублей. В прошлом году таким образом отметили 882 семьи.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке многодетных пар и мерам, направленным на укрепление института семьи. В Кольском Заполярье 3 супружеские четы награждены орденом и медалью ордена «Родительская слава», 111 матерей отмечены почётным знаком Мурманской области «Материнская слава». Кроме того, указанным категориям к Международному дню семьи предоставляется ежегодная единовременная выплата. В 2021 году её размер значительно увеличен и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка. По поручению губернатора обладателям ордена или медали ордена «Родительская слава» с 2022 года предусмотрена единовременная выплата в размере 5 млн рублей. Эти деньги можно использовать на приобретение автотранспортного средства или улучшения жилищных условий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наряду с этим в Мурманской области выстроена последовательная, комплексная система поддержки для повышения рождаемости и качества жизни семей с детьми. На текущий год на её реализацию выделено более 7 млрд рублей. При этом социальные гарантии предоставляются семьям начиная с периода ожидания рождения и до достижения ребенком возраста 17 лет, а в ряде случаев – до 18 или 23 лет, например, при очной форме обучения. Это приоритетное направление работы Правительства Мурманской области постоянно усовершенствуется и дополняется новыми видами поддержки. Так, в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации с 1 мая текущего года в регионе осуществляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. Её получателями уже стали почти 8,5 тысяч заполярных семей. Ещё одно важное изменение коснулось меры, за которой уже прочно закрепилось название «Зарплата мамы»: с 1 мая её размер был взаимоувязан с прожиточным минимумом и соразмерно увеличен, а с 1 июля – рассчитывать на эту выплату смогут все северянки независимо от уровня дохода и возраста.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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