Более 55 км трассы «Кола» в регионе оборудованы освещением

Продолжается оснащение дорог в регионе наружным освещением. Так, система наружного освещения оборудована и включена на участке с 1378 по 1379 км автодороги Р-21 – у развязки, ведущей к аэропорту «Мурманск». Пусконаладочные работы на этой линии электроосвещения были завершены минувшей осенью.

Также на федеральных трассах в Мурманской области в 2021 году электрифицированы съезды к жилому району Три Ручья, посёлку Печенга, участок у поселка Заполярный. Смонтированы и ждут подключения к сетям энергоснабжения съезды к жилому району Абрам-Мыс, посёлку Корзуново, расположению воинской части вблизи 1535-го км трассы «Кола».

Напомним, в прошлом году на участках федеральных автодорог Мурманской области оборудовано более 7 км линий освещения. Новые линии снабжены системами автономного управления, включающими и выключающими их в зависимости от времени суток и погодных условий, что позволяет обеспечивать оптимальный уровень освещенности и значительно экономит расход электроэнергии. Ввод систем освещения в эксплуатацию выполняется поэтапно после процедур технического присоединения к централизованным сетям энергоснабжения.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в целом протяженность линий электроосвещения вдоль трассы «Кола» в Мурманской области превысила 55 км.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434841/#&gid=1&pid=1