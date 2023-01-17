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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.23 10:15

Более 55 млн рублей получили победители и призёры Кубков губернатора среди школьных спортивных клубов

Более 55 млн рублей получили победители и призёры Кубков губернатора среди школьных спортивных клубов. Об этом вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Развитие школьных спортивных клубов – одно из приоритетных направлений программы «На Севере – жить». За два года проведения соревнований победители Кубков губернатора выиграли более 55 миллионов рублей, которые потратили на покупку инвентаря и формы, а также ремонт в спортивных залах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, что первые соревнования на Кубок губернатора Мурманской области прошли в 2021 году. Их цель – вовлекать молодых северян в соревновательную деятельность и активизировать работу школьных спортивных клубов. Состязания дают возможность коллективам получить сертификаты от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Программа развития создана по решению губернатора Андрея Чибиса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день в Мурманской области успешно работает 119 школьных спортивных клубов. Кроме того, открыто семь пространств «СОПКИ.СПОРТ», заниматься в которых молодые северяне до 35 лет могут бесплатно. В 2023 году запланировано открытие ещё семи подобных современных залов в разных муниципалитетах региона.

Подробнее о грантовой поддержке школьных спортивных клубах, а также итогах Кубков губернатора в 2021 и 2022 годах рассказала заместитель министра спорта Мурманской области Наталья Марковина.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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