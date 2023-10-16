Более 5,5 тысячи подростков Мурманской области присоединились к проекту «Работа рядом» в 2023 году

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания правительства. Глава региона напомнил, что проект «Работа рядом» реализуется в Мурманской области с 2020 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» в целях трудоустройства студентов, безработных и несовершеннолетних граждан.

«За это время проект зарекомендовал себя как востребованный и успешный. К «Работе рядом» только в этом году присоединились больше 6,5 тысячи северян, из них более 5,5 тысячи – подростки, среди которых 180 – из семей участников специальной военной операции», – поделился Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что с 2020 года участниками регионального проекта стали почти 24 тысячи человек, в том числе более 17 тысяч подростков. И обратил внимание на хороший уровень оплаты труда. Размер зарплаты рассчитывается с учетом районного коэффициента и надбавкой за работу на Крайнем Севере. Кроме того, несовершеннолетним гражданам выплачивается материальная поддержка в размере двойного минимального пособия по безработице, равная 4200 рублей.

«Если говорить о конкретных суммах, то безработные граждане могут получать 34,5 тысячи рублей, студенты – 32,5 тысячи, а подростки – от 20 до 32 тысяч рублей в зависимости от возраста и количества отработанных часов», – уточнил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении губернатор подчеркнул высокий интерес к проекту со стороны юных северян, которые положительно отзываются о возможности принять участие в строительных работах, уборке и благоустройстве территорий, чтобы получить первый рабочий опыт и заработать деньги законным путем. Андрей Чибис также поручил профильному ведомству проработать вариант оформления документов через портал «Молодая Арктика», чтобы присоединиться к проекту стало ещё проще.

Подробнее о реализации проекта «Работа рядом» в 2023 году, а также условиях участия в рамках оперативного совещания рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru