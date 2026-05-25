Более 550 любителей бега и профессиональных атлетов вышли на старт Х Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Мурманске

23 мая в Мурманске вместе со всей страной был дан старт Х Всероссийскому полумарафону «Забег.РФ».

Традиционно площадкой проведения мероприятия выступила Долина Уюта. Соревнования проходили на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км. В зависимости от дистанции принять участие в забеге могли участники различных возрастных категорий. Стать частью спортивного праздника решили почти 550 северян.

Дистанцию 21,1 км быстрее всех в своих возрастных категориях преодолели Дмитрий Уклечев, Марина Мельникова, Алексей Борин, Оксана Кириллова, Игорь Мартюшев, Наталья Кузнецова, Константин Нечаев. Абсолютными чемпионами стали Дмитрий Гаврюшин и Евгения Прошина.

На дистанции 10 км победу одержали Семён Капитонов, Надежда Белинская, Анатолий Зубов, Юлия Константинова, Александр Емельянов, Анастасия Громова, Дмитрий Васин, Наталья Степанова. Абсолютными чемпионами стали Артём Вовк и Нина Ильина.

На дистанции 5 км первое место завоевали Николай Зюзин, Евгений Влесков, Екатерина Агафонова, Александр Климов, Ксения Москалева, Дмитрий Шейкин, Екатерина Белоусова, Александр Демин, Марина Никифорова, Виктор Рагозин, Анна Малиновская. Абсолютными чемпионами стали Николай Долгих и Юлия Степанова.

Первыми прошли дистанцию в 1 км Матвей Вершинин, Дарья Иванова, Богдан Река, Диана Озерцова, Даниил Климов, Алёна Семенова, Константин Чернышев, Ольга Чоп.

Забег.РФ – самый крупный полумарафон с синхронным стартом, проводимый от Калининграда до Камчатки. В Мурманской области мероприятие впервые состоялось в 2021 году. В этом году Кольское Заполярье в шестой раз присоединилось к масштабному событию.

