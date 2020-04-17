Более 560 тысяч мальков сёмги выпущено рыбоводными заводами Мурманского филиала «Главрыбвода» с начала апреля
Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод» с начала апреля выпустил 561 тысячу годовиков атлантического лосося (сёмги) в реку Умба бассейна Белого моря.
Выпуск производился в рамках выполнения государственного задания по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Умбским рыбоводным заводом (УРЗ), Кандалакшским экспериментальным лососевым заводом (КЭЛЗ) и Княжегубским рыбоводным заводом (КРЗ) Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
Средняя навеска молоди атлантического лосося (сёмги) составила 2 грамма, что в два раза больше плановой навески годовиков.
При выпуске ВБР присутствовала комиссия в составе представителей Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Североморского территориального управления Росрыболовства и ветеринарных специалистов ГОБВУ «Мурманская областная СББЖ».
Выпуск молоди атлантического лосося (сёмги) проводился в порожистые участки реки Умба под лёд с использованием автотранспорта и снегоходной техники.