Более 6 тонн полезных фракций сдали в мурманский «Вторматик» с начала года

С начала 2024 года жители Мурманска и области сдали 6,4 тысячи килограммов вторичных отходов в экопункт «Вторматик» АО «Ситиматик».

Наиболее активно северяне приносили пластиковые бутылки, картон и другие фракции в январе – тогда «Вторматик» принял 1,4 тысячи килограммов вторсырья. С наступлением лета наблюдается некоторое снижение показателей, потому что многие северяне начинают выезжать за пределы Кольского полуострова. По итогам 5 месяцев текущего года топ популярных фракций во «Вторматике» возглавила бумага микс, следом идёт картон, а после – ПЭТ микс.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в целом в мурманский экопункт для возмездной сдачи можно принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Бумагу и книги следует приносить во «Вторматик» без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются – их не используют переработчики. ПЭТ-бутылки микс, ПЭТ молочный и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора должны быть сухими и чистыми. Сырье рекомендуется складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».