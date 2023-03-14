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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.23 10:00

Более 6 тысяч вопросов решены кураторами Центра поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО

Об этом 13 марта в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«В Кольском Заполярье с начала специальной военной операции создана система поддержки мобилизованных граждан, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и граждан, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе. Большое внимание уделяется помощи членам их семей», – отметил глава регионального Минсоцтруда.

1 ноября 2022 года на базе государственных областных учреждений социальной поддержки населения начал работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Единая региональная структура позволяет оперативно решать большую вопросов, касающихся всех сфер: бытовой, финансовой, медицинской, образовательной и социальной.

За четыре месяца работы Центра выстроена система межведомственного взаимодействия с муниципалитетами, органами власти, федеральными структурами, что позволяет обеспечить оперативное решение вопросов каждой конкретной семьи. Как сообщил Сергей Мякишев, из числа федеральных ведомств значительное количество вопросов удалось решить со службой судебных приставов в части исполнительного производства и налоговой службой по предоставлению налоговых льгот. Министр труда и социального развития также подчеркнул, что кураторами решается большее количество вопросов совместно с региональным министерством здравоохранения, в том числе осуществляется запись на приём к узким специалистам. Тесное взаимодействие с администрациями муниципалитетов позволяет оперативно реагировать на запросы семей в части благоустройства территорий, организации помощи в ремонте жилых помещений, транспортном обслуживании, а также содействии в организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.

В своем докладе глава профильного ведомства подробно рассказал об организации работы Центра и учёте поступающих вопросов на базе системы «Электронный социальный регистр населения Мурманской области», отметив, что итогом работы и основанием для снятия вопроса с контроля является обратная связь с членом семьи, который подтверждает удовлетворенность его результатом.

«В автоматизированном режиме формируется и поддерживается в актуальном состоянии «социальный паспорт» семьи. По мере знакомства с членами семьи куратор дополняет информацию в электронном документе. При этом отдельные вопросы решаются опережающим порядком. Всего за время работы кураторами Центра принято 6237 вопросов, из которых решено 6083. Персональное адресное сопровождение членов семей мобилизованных граждан и участников СВО по всем волнующим вопросам остается в приоритете работы региона», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Оперативному взаимодействию способствует налаженная коммуникация кураторов и семей участников СВО: на всех территориях муниципалитетов созданы чаты, организованы и на регулярной основе проводятся личные встречи. В 2023 году уже прошли 36 встречи, в том числе с участием специалистов различных ведомств.

Контактные данные отделений Центра поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО опубликованы на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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