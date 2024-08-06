Более 60 мероприятий пройдут в Мурманской области ко Дню физкультурника

Вчера одной из тем оперативного совещания стал День физкультурника: в России праздник профессионалов, наставников и всех любителей активного образа жизни готовятся отметить уже в 85 раз. Как отметил губернатор Андрей Чибис, в Мурманской области к нему приурочены более 60 мероприятий: спортивно-массовые и развлекательные программы, турниры, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей.

«В августе в регионе состоятся массовый семейный забег в Долине Уюта в Мурманске, первый кросс-фит забег в Мончегорске, соревнования по уличному баскетболу в Полярных Зорях, заплыв в Имандре, Гонка героев «Заполярный рубеж» в парке «Патриот» и многое другое», – перечислил глава региона.

Также состоится спортивное мероприятие ко Дню Российского флага 22 августа в Долине Уюта Мурманска, 31 августа в Африканде пройдёт финальный этап чемпионата России по автомобильному спорту «Трофи-рейд».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробная программа спортивных мероприятий августа публикуется на ресурсах регионального Минспорта и на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/