Более 60 мероприятий состоится в Мурманской области в рамках празднования Дня физкультурника, об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Главным спортивным событием последнего месяца лета станет Всероссийский день физкультурника. Спортивное сообщество отметит главный праздник 12 августа. В этот день в разных муниципалитетах Мурманской области будет организована обширная спортивно-массовая и развлекательная программа, пройдут турниры по различным видам спорта, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей», – отметил губернатор.

Андрей Чибис также подчеркнул, что в этом году министерство спорта отметило свой 100-летний юбилей, поэтому празднованию Дня физкультурника уделяется большое внимание. В рамках события планируется провести 64 мероприятия.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, до конца лета в регионе пройдут 9 областных чемпионатов и первенств по парусному, автомобильному спорту, футболу и другим видам спорта. Также в августе состоится летняя версия «Героев Севера» в модернизированном парке «Патриот».

Подробно о спортивных событиях, которые ждут активных северян в августе, на оперативном совещании рассказала министр спорта Светлана Наумова.

Фото: https://gov-murman.ru