Более 60 млн рублей задолженности по имущественным налогам уплатили северяне с начала года

Как отмечают специалисты УФНС России по Мурманской области, с начала года задолженность северян по имущественным налогам сократилась на 60 млн рублей. Этому способствовали: широкомасштабная разъяснительная работа, в том числе Всероссийская информационная кампания «Новый год без долгов», мобильные офисы, которые были организованы в местах массового скопления людей, а также адресные мероприятия налоговых органов Кольского края.

Кроме этого, более 7 тысяч жителей Мурманской области подключились к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и теперь из дома могут в любое удобное время проверять информацию о наличии или отсутствии налоговой задолженности, оплачивать её онлайн или при необходимости направлять обращения в налоговую инспекцию в электронном виде.