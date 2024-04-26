Более 60% оформивших пенсию граждан РФ продолжают работать

После оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, сообщила вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста (...) Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформили», - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как пишет finmarket.ru, она добавила, что уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет «достиг максимума и по итогам прошлого года составил 93% - у нас никогда не было таких показателей по этим возрастам».

https://www.finmarket.ru/news/6166149