Более 60 событий состоялись в муниципалитетах Мурманской области в рамках празднования Дня физкультурника

Всероссийский день физкультурника стал главным спортивным событием августа. В этом году празднику, объединяющему приверженцев здорового и активного образа жизни, исполнилось 84 года. В разных муниципалитетах Мурманской области состоялись спортивно-массовые праздники, турниры по различным видам спорта, эстафеты и мастер-классы. Главной площадкой события стала Долина Уюта в заполярной столице.

Одной из важнейших задач Дня физкультурника является привлечение детей и молодежи к занятиям спортом. 12 августа почти 90 юных спортсменов продемонстрировали своё умение езды на беговелах и самокатах. Для них подготовили дистанцию в 400 метров. Участниками массового забега с красками Холи в Долине Уюта на дистанцию 2000 метров стали более 100 северян. Также для жителей и гостей Мурманска состоялись мастер-класс езды на роликах, эстафеты и сдачи нормативов ГТО.

В преддверии Всероссийского Дня физкультурника в Заозерске прошла спортивная эстафета, в которой приняли участие воспитанники детского лагеря «Атлантида». Организовали мероприятие обучающиеся и педагоги спортивной школы, а также представители молодежной организации «Движение Первых».

В Североморске ко Дню физкультурника организовали зарядку от фитнес-тренеров и показательные выступления каратистов. Кандалакшан ждали соревнования по баскетболу, пляжному волейболу и турнир по шахматам. Также в рамках Дня физкультурника на площадках Дворца спорта организовали семейные эстафеты ГТО, открытую тренировку с элементами кросс-фита и гиревого спорта. На площади им. В.В. Мурко в Снежногорске состоялись массовая зарядка, велосостязания и соревнования на самокатах.

12 августа на стадионе спорткомплекса «Чайка» Ковдора состоялись этапы спартакиады трудовых коллективов и первенство Ковдорского округа по пляжному волейболу. Мероприятия продолжились на следующий день: ковдорчан ждали веселая разминка, сдача нормативов ГТО и турнир по мини-футболу памяти А.В. Плотникова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в рамках празднования Дня физкультурника в Мурманской области в эти выходное прошли более 60 мероприятий муниципального и регионального уровня.

Фото: https://gov-murman.ru