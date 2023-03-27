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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.23 16:00

Более 60 спортсменов приняли участие в первенстве Мурманской области по санному спорту в Кандалакше

На кандалакшскую санную трассу вышли более 60 спортсменов из Кировска и Кандалакши. Победителями стали Данил Добрыда, Даниил Василакин, Максим Шабанков, Даниил Максимов, Екатерина Гук, Александра Вдовина, Дарина Макушева, Алина Фёдорова. Серебряные медали завоевали Александр Башко, Никита Максимов, Матвей Егоров, Кирилл Егоров, Евгения Фёдорова, Виктория Лысенко, Злата Акудович, Ангелина Коварнина. Бронзовые призёры – Вячеслав Кудрявцев, Никита Филиппов, Егор Вавилов, Никита Разуваев, Валерия Мороко, Алена Соколова, Мария Родина, Ксения Куранова.

В двухместных санях лучший результат показали Александр Башко с Вячеславом Кудрявцевым, Максим Пряников с Артёмом Прокофьевым, Михаил Жуков с Егором Вавиловым. На втором месте – Данил Добрыда и Екатерина Гук, Никита Максимов и Евгений Кудрявцев, Матвей Егоров и Максим Шабанков. На третьем месте – Артём Кирюшкин и Андрей Аверьянов, Артём Милевич и Никита Захаров, Кирилл Фомин и Михаил Котов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, ранее в марте спортсмены Кандалакшской школы по санному спорту оказались в числе лучших на юниорском первенстве России в Иркутской области. В Братске «золото» завоевал Владислав Багдасаров.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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