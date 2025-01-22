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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.25 12:00

Более 60% жителей Мурманской области планируют сменить сферу деятельности в этом году: северяне рассказали hh.ru о своих карьерных планах на 2025-й

Аналитики hh.ru выяснили, на как местные жители планируют прокачать свою карьеру в 2025 году, а также какие профессии и сферы кажутся им наиболее выгодными для работы. В фокусе оказались работа, семья и саморазвитие. Опрос проводился в декабре 2024 года среди 5,3 тысячи человек.

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Итак, большое исследование, проведенное hh.ru среди жителей СЗФО и в том числе Мурманской области по итогам 2024 года, показало, что сразу 63% местных жителей хотят в 2025 году сменить сферу деятельности. Чаще всего о подобных планах заявляли работники сферы услуг (сразу 74% представителей этой сферы), охранники и другие работники сферы безопасности (73%), работники ритейла (70%), а также 66% юристов. Молодежь (от 14 до 24 лет) классически также настроена на смену не только работы, но и сферы деятельности – сразу 67% представителей этого поколения заявили, что будут искать новое место для развития карьеры.

Примечательно, что в 2025 году к лидирующей последние годы ИТ-сфере (по востребованности и интересу у местных респондентов) приблизилась и сфера логистики и перевозок. Так, 9% местных жителей рассматривают для перехода ИТ-сферу, ещё 7% хотят уйти работать в логистический сектор, сколько же опрошенных хотят начать работать в гос. секторе, 6% рассматривают для работы нефтегазовую отрасль, ещё по 4% хотят найти работу в сфере автобизнеса и в секторе строительства и недвижимости, по 4% также интересуются финансовым сектором, медициной и ритейлом.

А вот останутся верными своей проф. сфере и рабочему месту в 2025 году лишь 20% опрошенных в СЗФО и в том числе в Мурманской области, остальные затруднились ответить. Самыми консервативными и не готовыми к профессиональным переменам оказались HR-специалисты (38%), ИТ-специалисты (35%) и топ-менеджеры (37%). Возможно, что подобная преданность к текущему месту работы может быть связана у перечисленных выше представителей с тем, что в данных проф. когортах наблюдается повышенный уровень конкуренции среди соискателей (более 12 активных резюме на вакансию среди кадровых работников и ИТ, а также более 18 кандидатов среди топ-менеджеров).

«Отметим, что смена проф. сферы – это не всегда смена работы, люди могут оставаться на текущем месте работы, но переходить на новые должности или расширять свой функционал. Часто это очень выгодно для работодателей, потому что так компании не теряют кадры, а значит не растёт текучка. Между тем итоги нашего опроса показывают, что работники СЗФО и в том числе Мурманской области готовы не просто развиваться профессионально (напомню, что 2\3 респондентов указали, что готовы сменить сферу длительности), но и строить карьеру в новых компаниях. Мы можем смело говорить, что рынок труда будет наполняться решительными соискателями, которые хотят расти и будут рассматривать много вариантов: наш опрос показал, что сразу 68% опрошенных в регионе планируют именно сменить текущее место работы в 2025 году! Это очень высокий показатель, которые превышает данные прошлых лет. Больше других хотят сменить работу юристы (78% представителей этой сферы дали положительные ответы), финансисты и экономисты (76%), и работники науки и образования (73%).

При этом респонденты оценивают своё положение на рынке труда в 2025 году достаточно уверенно. Так, 30% работников СЗФО и в том числе Мурманской области заявили аналитикам hh.ru, что позитивно смотрят на текущий год с точки зрения построения карьеры. Ещё 26% – ответили, что видят стабильность в своей карьере. Негативно настроены лишь 25%, остальные затруднились ответить» – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

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