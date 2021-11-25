Более 600 опасных маршрутов в школу выявлено и поставлено на контроль Народного фронта

Очередной этап мониторинга Народного фронта «Дорога в школу» завершён. Благодаря этой акции в предыдущие годы в России отремонтированы почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений. В этом году общественники выявили свыше 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными органами власти эксперты Народного фронта составили около 400 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков. Часть работ уже выполнена. Основные объемы запланированы на летний период 2022 г.

В Мурманске в ответ на обращение представителей Народного фронта городские власти пояснили: многие маршруты следования проходят по территориям многоквартирных домов. Один из таких ведёт к гимназии №8 (ул. Академика Книповича, 35/2). В администрации сообщили: предложение о проведении капитального ремонта двора дома №33 корп. 2 по ул. Академика Книповича поступило в установленные сроки и было включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г. Мурманск» на 2021 г. В 2020 г. состоялось обсуждение дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц, в ходе которого поступило предложение о ремонте проезжей части с устройством наружного освещения и парковочного кармана без тротуаров. На сегодняшний день все ремонтные работы уже завершены.

Не осталась без внимания общественников и дворовая территории, через которую лежит путь следования будущих школьников – воспитанников дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №93 (пр. Рыбный, №4). Двор включён в Программу на 2024 г.

«Учитывая, что на перекрестке «пр. Рыбный – ул. Володарского» выполнено устройство трёх пешеходных переходов, вход в помещения учреждения осуществляется с трёх сторон дома №4 по пр. Рыбному (со стороны северо-восточного торца здания, со стороны двора и со стороны пр. Рыбного), при этом к входу со стороны пр. Рыбного имеется возможность прохода вдоль здания, отделенного от проезжей части зелёной зоной, решением рабочей группы было признано целесообразным установить дорожные знаки «Дети» по пр. Рыбному вдоль территории дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №93. Все работы были выполнены в срок», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

В 2019 г. в городе Сясьстрое Ленинградской области активисты Народного фронта выявили проблемы с безопасностью дороги к местной школе №2, где необходимо было обустроить тротуар. На данный момент на проезжей части около учебного заведения уложены искусственные неровности. В следующем году администрация запланировала установку тротуаров, ремонт дороги, ведущей к спортшколе, с обустройством парковки для машин от пешеходного перехода на улице 25 Октября до проезда к школе.

Мониторинг «Дорога в школу», направленный на безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, представители Народного фронта проводят ежегодно с 2015 г. В рейде принимают участие представители местных властей и ГИБДД. В первую очередь инспектируются маршруты школьников от дома до школы, а также участки дорог, вблизи которых были зафиксированы ДТП с участием пешеходов.