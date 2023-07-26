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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 10:00

Более 600 погонных метров трубопровода уложили в Мурманске в рамках проекта реконструкции

В активной фазе реализация проекта по реконструкции линейных объектов Октябрьского округа Мурманска. Специалисты компании «Мурманэнергосбыт» завершают работы по очередному крупному участку от улицы Гвардейской до улицы Полярные Зори. Общая протяженность обновленных сетей составляет 632 погонных метра в однотрубном исполнении. На смену изношенным сетям пришёл новый пенополиуретановый трубопровод.  

На участке запитано 11 многоквартирных домов и детский сад. Большая часть трубопроводов проходит по дворовым территориям со множеством поворотов. На отрезках, где сети проходили в непосредственной близи от входных групп жилых домов, приходилось сооружать временные деревянные конструкции. Мостики над воздушными сетями обеспечили беспрепятственный доступ в подъезды инвалидов и жителей с детскими колясками. Неудобства, связанные с капитальным ремонтом тепловых сетей, люди восприняли с пониманием, поскольку технологические отключения и аварийные ситуации, связанные с высоким износом прежнего трубопровода, вызывали массу нареканий.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, капитальный ремонт сетей — это сложный и многоэтапный процесс, который включает в себя разработку планов -графиков, проведение земляных работ, демонтаж старых труб и укладку нового теплопровода. На финишном этапе проводятся гидравлические испытания и промывка. Завершением капремонта станет благоустройство территории.

Проект стоимостью свыше 400 млн рублей (80% из которых – средства займа Фонда развития территорий) реализуется в том числе в рамках плана «На Севере – жить». Все работы запланированы к выполнению в 2023 году.

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